Ungewöhnliche Ideen : Neue Strategien gegen Fachkräftemangel

Wermelskirchen Betriebe finden keine Auszubildenden, Fachkräfte sind Mangelware: Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Berg entwickelt Strategien gegen den Fachkräftemangel – und geht dabei ungewöhnliche Wege.

Dabei wollen die Wirtschaftsförderer helfen und haben eine Unternehmenswerkstatt zum Thema „Arbeitgebermarke“ gegründet – mit Experten aus dem Bereich Marketing. Viele Unternehmen aus der Region haben an der ersten Workshop-Runde teilgenommen und Bianca Degiorgio hat festgestellt: „Es war erst mal wichtig, die eigene Bescheidenheit zu überwinden und die eigenen Stärken auch zu kommunizieren.“ Kleine Unternehmen müssten da lauter rufen als die großen, auf der anderen Seite könne die Mittelschicht vieles schneller umsetzen als große Unternehmen. Am Ende sei es eine Frage des Marketings. „Unsere Empfehlung: Das muss nicht Hochglanz sein, sondern authentisch.“ Und deswegen müssten Unternehmen ihre Mitarbeiter zu ihren Fans machen, die dann als Botschafter werben. „Unternehmen müssen sagen, was ihre Stärken sind und was sie nicht wollen und können“, sagt die Fachfrau. Erste Erfolge seien bereits messbar, ergänzt Volker Suermann. Im Herbst beginnt eine neue Runde der Unternehmenswerkstatt – noch gibt es freie Plätze.