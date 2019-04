Aktive Handballjugend in Wermelskirchen : Begeisterung für den Handballsport geweckt

Handballcamp Tus Osterferien 2019. Foto: Galonska

Wermelskirchen (tei.-) In den Osterferien veranstaltete der TuS Wermelskirchen wieder das Sparkassen-Handballcamp. 41 Jungen und Mädchen trainierten vier Tage von 9 bis 16 Uhr in der Halle an der Schubertstraße. Geleitet wurde das Camp von vier Trainern unter der Führung des erfahrenen Handballtrainers Carsten Kuhlwilm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Morgens standen Laufen, Kondition und Wurftechnik im Vordergrund, am Nachmittag gab es taktische Spielübungen, aber hier stand dann der Spaß bei unterhaltsamen Spielen im Vordergrund, teilte Vereinsvorsitzender Norbert Galonska mit. Viele teilnehmende Kinder kennen den Carsten Kuhlwilm aus dem Kindermannschaftsbereich des Vereins oder aus einer der vielen von ihm

betreuten Schul- und OGS-Handball-Arbeitsgemeinschaften. Galonska: „So hat er den direkten Draht zu den Kindern.“

Während beim Handballtraining Disziplin und Teamgeist vermittelt werden, steht im Camp zusätzlich die Vermittlung sozialer Kompetenzen als Ziel obenan. „Ziel des Camps ist es natürlich auch, die Begeisterung für den Sport und speziell für den Handballsport zu wecken“, meint Galonska. Die Begeisterung der Kinder und die Zufriedenheit der Eltern machen Lust auf ein nächstes Camp., sind sich die Verantwortlichen einig.