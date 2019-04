Sehbehinderte in Altenberg : Den bergischen Dom haptisch und akustisch erleben

Rhein-Berg Führung durch den Altenberger Dom für Menschen mit Sehbehinderung trifft auf Begeisterung

Die Führung startete an dem Bronzemodell auf dem Vorplatz der Kirche. Der dortige Treffpunkt ist optimal, da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so die gesamte Anlage mit den Händen ertasten können, was ihnen den Dom auch haptisch zu erleben näher bringt. Danach ging es weiter durch verschiedene Stationen im Dom, bei denen die erfahrene Domführerin Katrin Riebel alles anschaulich erklärte und so beschrieb, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine genaue Vorstellung bekamen. Eine großzügige Zeitplanung ermöglichte es außerdem, in der ehemaligen Klosterkirche Skulpturen, Schnitzereien, Pfeiler und Grabplatten zu erfühlen und zu berühren. Der Führer in Brailleschrift, den der Rheinisch-Bergische Kreis konzipiert hat, unterstützte die Führung noch zusätzlich, zum Beispiel durch Grundrisse. So konnten alle Anwesenden die Führung durch den Altenberger Dom haptisch miterleben.