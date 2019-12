Evangelisch Freikirchliche Gemeinde Neuschäferhöhe : Brotzeit mit vorweihnachtlichen Klängen

Wermelskirchen Das Ensemble „2 Flügel“ gastiert am 15. Dezember in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Neuschäferhöhe,

Wermelskirchen (resa) Auf der Speisekarte steht Stärkung für Leib und Seele. Wenn die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Neuschäferhöhe am dritten Advent zur nächsten Brotzeit einlädt, ist das Ensemble „2 Flügel“ zu Gast und hat adventlich-weihnachtliche Musik und Texte im Gepäck. Christina Brudereck und Ben Seipel sorgen damit für die seelische Stärkung zur Brotzeit. Mal ganz traditionell und vertraut, dann flott und modern klingen die vorweihnachtlichen Boten, die nicht zum ersten Mal in Wermelskirchen zu Gast sind. Auf dem Programm steht „Macht hoch die Tür“ genauso wie eine eigenwillige Interpretation von Coldplays „Fix you“.

Dazu bringen die beiden Künstler Geschichten aus Südafrika, Bethlehem und der Villa Kunterbunt mit, von Lichtern und Engeln und ihr ganz persönliches Weihnachtslied „Besondere Zeit“. Die beiden Künstler verbindet die Liebe zu Musik und Sprache – und zum Weihnachtsfest. Christina Brudereck ist Theologin und Schriftstellerin und liebt es, Geschichten zu erzählen. Ben Seipel ist Pianist und Dozent an der Hochschule für Musik in Köln – und er liebt den Flügel.

„Wir wünschen uns einen Nachmittag im Advent zum Genießen, Zuhören und Zurücklehnen“, sagen die Veranstalter in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde. Kein Konzert, keine Lesung, aber beides gleichzeitig, wolle der Nachmittag am 15. Dezember sein.

Das eingespielte Gemeinde-Team kümmert sich unterdessen um das leibliche Wohl und bereitet Gepäck und Getränke vor. „So eine Brotzeit ist eine Unterbrechung der Arbeit, eine Überraschung, schön verpackt, liebevoll vorbereitet“, erklären die Gastgeber.

Die Veranstaltung beginnt am dritten Advent, 15. Dezember, um 17 Uhr im Gemeindehaus der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde an der Neuschäferhöhe. Einlass ist um 16.30 Uhr. Karten kosten 15 Euro und sind nur im Vorverkauf erhältlich – bei Alfred Schmidt nach dem Gottesdienst, unter Telefon 0151 15173323 oder per Mail an brotzeit@efg-wermelskirchen.de und in den Buchhandlungen van Wahden und Alpha.