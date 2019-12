Tag des Ehrenamtes in Wermelskirchen : Das DRK-Team sorgt für Gastlichkeit

Der „Arbeitskreis Blutspende“ ist ein schlagkräftiges Team (v.l.): Elke Müller, Bernd Koebke, Christa Gläser, Karen Müller, Mieke Müller, Erika Kiel, Renate Zöllner, Renate Dietrich, Sabine Ballsieper, Erwin und Brigitte sowie Tobias Koebke. Beim Foto-Termin nicht dabei sein konnten: Anni Braun, Gisela Dicke, Elisabeth Janicki, Maria Hilverkus und Gerda Zimmermann. FOTO: Singer. Foto: Stephan Singer/Singer, Stephan (sng)

Wermelskirchen Die ehrenamtlichen Helfer unterstützen die Hauptamtlichen aus Breitscheid und sorgen für einen reibungslosen Ablauf.

Für den in der hiesigen Region zuständigen Blutspendedienst Breitscheid sind die Wermelskirchener Blutspende-Termine eine „Vorzeige-Veranstaltung“. Das liegt am besonders gastfreundlichen Einsatz des Blutspende-Teams vom Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Diese an die örtliche Bereitschaft angeschlossene Gruppe aus ehrenamtlichen Helfern kümmert sich bei den Terminen im Wermelskirchener Bürgerzentrum und in der Dabringhausener Mehrzweckhalle sowie den gesonderten Zusatzterminen am Berufskolleg, unter dem Naturweihnachtsbaum an der Carl-Leverkus-Straße und am „Obi“-Baumarkt um das Wohlbefinden der Spender des wertvollen „Lebenssaftes“.

„Wir geben uns sicherlich schon eine besondere Mühe und nehmen dafür einen großen Aufwand in Kauf. Das macht aber Sinn“, ist Elke Müller vom Wermelskirchener Blutspende-Team überzeugt. Zu den Terminen im Bürgerzentrum kämen stets 200 Spender, zu denen in der Dabringhausener Mehrzweckhalle rund 100: „Durch diese Treue kennen wir viele Spender persönlich. Da baut man eine gewisse Bindung zu den Menschen auf und möchte dann erst recht, dass die sich wohl fühlen.“ Die 63-jährige Mutter dreier erwachsener Kinder und Oma von fünf Enkeln gehört zum „harten Kern“ des gut 20-köpfigen Teams, das unter der federführenden Organisation von Sabine und Brigitte Koebke steht.

Info Nächster Einsatz fürs Team am 10. Dezember Wie oft Die Blutspende-Termine finden quartalsweise statt – jährlich vier in Wermelskirchen und vier in Dabringhausen. Das Blutspende-Team kommt im Jahr mit Sonderterminen auf 14 Einsätze. Wo Die nächsten Termine sind am 10. Dezember im Bürgerzentrum und am 16. Dezember in der Mehrzweckhalle Dabringhausen.

Das Team sorgt bei den Blutspende-Terminen nicht nur für die Annahme und Ausgabe der Blutspende-Ausweise der Spender – nicht nur für ein freundliches „Hallo“ und „Auf Wiedersehen“. Elke Müller macht tags zuvor einen Großeinkauf, vor Ort „zaubert“ das Team ein Buffet herbei, an dem sich die Spender mit frisch zubereiteten Schnittchen, Salaten oder Würstchen kostenlos laben können. Kuchen und Brot werden dazu eigens bei einem Bäcker bestellt, der die Waren am Tag des Termins frisch anliefert. Damit nicht genug, wie Elke Müller im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet: „Wir stellen Tische und Stühle auf. Und nachher will auch der Abwasch gemacht sein.“ Und das Jugendrotkreuz hänge in den Wochen vor den Terminen die Plakate zur Bekanntgabe der Blutspende auf. Letztlich mache sich das Wermelskirchener Blutspende-Team für den gesamten Ablauf der Aktion stark, lediglich der eigentlich medizinische Vorgang des Blutspenden selbst sowie der Auf- und Abbau des dafür notwendigen medizinischen Geräts obliege dem Breitscheider Blutspendedienst.

„Wir müssen schon auf Details achten. So legen wir zum Beispiel die Schnittchen auf Kühlplatten aus, damit die Kühlkette erhalten bleibt“, beschreibt Elke Müller. Stolz sei das Team darauf, dass jeder Blutspende-Jubilar in Wermelskirchen zusätzlich zu Ehrennadel und Urkunde vom DRK einen Präsentkorb erhalte: Der wird vom Blutspende-Team gestaltet und gepackt, der Ortsverein finanziert das Geschenk aus der örtlichen Kasse. So werden die treuen Spender noch einmal besonders gewürdigt.

Das Tüpfelchen auf dem „i“ ist die liebevolle Dekoration des Blutspende-Umfelds in den Hallen. „Dieses zusätzliche Engagement über die eigentlich Blutspende hinaus liegt uns am Herzen. Die Leute fühlen sich wohl bei und sagen uns das auch“, freut sich Elke Müller, die mit dem Team an einem Blutspende-Termin von 15.30 bis 19.30 Uhr mit Vor- und Nachbereitung schon einmal gut und gerne acht Stunden am Stück im Einsatz ist.