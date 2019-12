Junge Fahrerin übersah Fahrzeug : Rollerfahrer (63) bei Unfall schwer verletzt

Foto: dpa/Carsten Rehder

Dabringhausen Ein 63-jähriger Leverkusener Rollerfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Dabringhausen schwer verletzt worden. Der Piaggio-Fahrer war um 14.35 Uhr auf der Landstraße 101 von Stumpf kommend in Richtung Altenberg unterwegs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei der Annäherung an die Kreuzung Hilgener Straße sah er rechts zwei Autos stehen; einen Linksabbieger und ein Auto für geradeaus.