Neue Angebote auch in Wermelskirchen : Mobilitätskonzept mutig mit Leben füllen

Der Busbahnhof wird zur Mobilstation: Aus dem Bus aufs Rad: Neben zusätzlichen Fahrradboxen soll am Busbahnhof ab nächstem Frühjahr ein E-Pedelec-Verleih eingerichtet werden. E-Ladesäulen für E-Bikes werden das Angebot ergänzen. Foto: Teifel, Udo (tei)

Kreisweites Gesamtpaket liegt vor/Städte erarbeiten weitere Maßnahmen/Wermelskirchen erhält zwei Mobilstationen

Der Weg zur Arbeitsstelle könnte künftig auch so aussehen: Statt mit dem eigenen Auto von zu Hause los zu fahren, um dann auf dem Firmenparkplatz nach einer Parklücke zu suchen, werden zwei andere Verkehrsmittel genutzt. Zu Fuß geht’s zur Bushaltestelle, die Linie führt in die Innenstadt, dort steigt man am Busbahnhof aus und steigt auf ein Leih-Pedelec um, mit dem es zur Firma X geht, die nicht so gut ans Liniennetz angeschlossen ist. Diese Form der Mobilität soll schon nächstes Jahr möglich sein.

„Der Busbahnhof ist eine von zwei so genannten Mobil-Stationen in Wermelskirchen – die zweite ist in Dabringhausen – , an denen verschiedene Verkehrsmittel miteinander verknüpft werden“, sagte Florian Leßke von der Wirtschafts- und Tourismusförderung der Stadt Wermelskirchen. Auch ein E-Car-Sharing ist geplant. Mobilität wird somit auf eine breitere Basis gestellt. Jeder soll mehr Auswahlmöglichkeiten haben.

Info Buchen und bezahlen über ein Zugangsmedium App Eine Voraussetzung innerhalb des Förderprojekts „Mobilstation“ ist die Integration der neu geplanten Angebote in die bestehende VRS-App sowie die Nutzung der bestehenden Mobilitätskarte „e-Ticket“ als Zugangsmedium zu den neuen Angeboten. Bürger sollen diese mit dem e-Ticket und der VRS-App buchen und abrechnen können.

Denn jeder Mensch muss irgendwie von A nach B kommen – zu Fuß, mit dem Rad, dem Zug, dem Bus, mit dem Taxi oder auch mit dem Auto. Wie und welche Fortbewegungsart in Zeiten des Verkehrskollapses in Großstädten, des Klimawandels und einer gewünschten Mobilitätswende, das ist die große Frage. Genau darum geht es auch in dem „Integrierten Mobilitätskonzept“ des Rheinisch-Bergischen Kreises. Er hat sich zusammen mit den Kommunen zu diesem Thema viel vorgenommen: zukunftsfähige Modelle der Mobilität in der Region zu erarbeiten. Denn Planungen gehen immer über die Stadtgrenzen hinaus.

Die Basis ist erarbeitet. Gemeinsam mit dem Fachbüro „Plan mobil“ und „AB Stadtverkehr“, Büro für Verkehrsplanung, wurden Ziele, sieben Handlungsfelder, 92 Maßnahmen beschrieben und 36 Schlüsselprojekte festgelegt. Entstanden sind jetzt vier Hefte. Mitgewirkt am Gesamtpaket hat ein kommunaler Lenkungskreis.

All das klingt zuerst einmal sehr abstrakt. Aber Ideen sollen in konkrete Projekte münden – genau so, wie in das Vorhaben Mobilstationen als Bausteinsystem, aus dem sich jeder Verkehrsteilnehmer die für ihn passenden Module heraussucht. „Am besten mit einer App, in der alles an Angeboten gebündelt ist“, sagt Florian Leßke. Neben Rad und Bus als Verkehrsmittel können dies Mitfahrbörsen und Mitfahrerbänke sein.

„Diese vier Hefte sind eine Art Kochbuch für Sie. Daraus sollten Sie etwas herausgreifen und umsetzen“, sagte Arne Blase vom Büro AB Stadtverkehr, das sich primär mit Fußgänger- und Radverkehr beschäftigt, in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr. Es sei Zeit, jetzt lokale Projekte umzusetzen. „Die Bürger wollen Bagger sehen“, brachte es Arne Blase auf einen einfachen Nenner. Wenn zum Beispiel rund 900 Millionen Euro Bundesmittel für die Radverkehrsförderung in Aussicht stehen, sei das eine große Chance. „Aber es fehlt oft der politische Wille zu mutigen Entscheidungen.“ In den Niederlanden würden Projekte mutiger angepackt – das war ein Appell, Ideen wie eine bessere Radanbindung Dabringhausens an die Balkantrasse mutig anzugehen.

Am Busbahnhof möchte der Kreis mit E-Carsharing (hier ein Beispiel aus Xanten) und Elektromobilität eine umweltfreundliche und innovative Alternative anbieten. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Die Balkantrasse ist eine Radtrasse auch für Berufspendler: Mit einer Verbreiterung auf vier Meter soll sie noch attraktiver werden. Foto: Theresa Demski