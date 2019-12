Konzert im Bergischen Dom : Mit Paukenschlag in die Weihnachtszeit

Altenberg Johann Sebastian Bachs Weihnachtoratorium wird im Altenberger Dom aufgeführt

Weihnachten klopft an die Tür und wie jedes Jahr lädt die Domkantorei Altenberg ein zu ihrem Jahresabschlusskonzert. Am Wochenende des vierten Advent beginnt es mit unverwechselbarem Paukenschlag: „Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage...“ so der berühmte Einstieg in eines bekanntesten Werke des großen Komponisten. Die Zeit der Erwartung, der Hoffnung im Advent, der Blick aber bereits auf Weihnachten, die Ankunft des Gottessohnes gerichtet – all dies findet im Weihnachtsoratorium seinen Ausdruck. Während die drei ersten Kantaten überaus klangprächtig ihre Botschaft verkünden, laden die von Kennern besonders geschätzten Kantaten IV bis VI zu beschaulicher Betrachtung ein – mit einer eigenen Poesie, die vor allem in den Chorälen erblüht und die mit schmetternden Trompeten, wirbelnden Pauken und jubelndem Schlußchor ihr Finale finden.