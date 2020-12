Festliches Meerbusch : Fröhliche Weihnachten in der neuen Heimat

Strümp Familie Tamaskani Zahedi-Salkhordeh aus Strümp feiert Heiligabend mit Tannenbaum und Weihnachtsgeschichte. Vor zwei Jahren kam sie nach Deutschland und ist in die evangelische Kirche eingetreten.

„Wir haben uns schon im Iran für den christlichen Glauben interessiert, aber wir durften ihn nicht ausüben. Das wäre gefährlich gewesen“, berichtet Salkhordeh. Ein Übertritt vom Islam zum Christentum ist in vielen muslimischen Ländern nicht erlaubt und wird hart bestraft. Nun kann die Familie ganz unbefangen Weihnachten feiern und freut sich schon sehr darauf. „In der Schule haben wir ganz viel gebastelt“, erzählt die sechsjährige Marzieh mit leuchtenden Augen. Sie besucht die erste Klasse in der Martinus Grundschule. Jeden Tag durfte ein Kind ein Türchen am Adventskalender aufmachen und eine kleine Überraschung mit nach Hause nehmen, berichtet sie. Dagegen ging es im Meerbusch-Gymnasium, das der zwölfjährige Mohammed besucht, eher normal zu. Nur ein Tannenbaum verbreitete im Foyer eine besondere Atmosphäre. Auch die Bäckerei ist nicht so Mohammeds Ding, wenngleich er auf die Frage, welches Weihnachtslied er denn kenne, „In der Weihnachtsbäckerei“ nennt.