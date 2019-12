Grünes Licht für Fördermittel : Machbarkeitsstudie über Schnellbus

Die Linie 260 fährt bis nach Köln, hält aber an vielen Stationen, ist somit lange unterwegs. Eine Schnellbus-Linie könnte für Pendler eine Alternative zum Auto sein. Foto: Udo Teifel (Archiv)

Wermelskirchen Eine bessere ÖPNV-Anbindung an die Rheinschiene ist ein Wunschprojekt.

Der Weg zu Zuschüssen aus einem Förderprogramm ist für Städte oftmals lang und erfolgt Schritt für Schritt. Inzwischen hat die Regionale 2025-Agentur neue Projektanträge gesichtet, bewertet und mit einer Priorisierung versehen. Auch Wermelskirchen gehört zu den Antragstellern und taucht in der Liste mit einem so genannten C-Status auf. Das sei positiv zu bewerten, sagte Beigeordneter Thomas Marner auf Nachfrage dieser Redaktion. Es geht um vier Maßnahmen im Paket: um eine Machbarkeitsstudie zu einem „Massenverkehrsmittel“ sprich Schnellbus, das eine bessere Anbindung an die Metropolen schafft, um die Entwicklungsfläche „Rhombusgelände“, um die alte Ziegelei an der Stadtgrenze zu Burscheid und um den Ausbau der Balkantrasse auf vier Metern in einigen Bereichen. Marner: „Der C-Status bedeute, dass wir die Projekte weiter qualifizieren können.“

Zum Hintergrund: Das Strukturprogramm Regionale 2025 Bergisches RheinLand gewinnt an Kontur: Der Lenkungsausschuss der Regionale 2025 Bergisches RheinLand hat neun Projekte im Rahmen ihrer Qualifizierung den sogenannten B- oder C-Status verliehen. Sechs Vorhaben erhielten den B-Status und machen einen wichtigen Schritt in Richtung Umsetzung. Drei weitere Projekte erreichten den C-Status und damit die Aufnahme in den Qualifizierungsprozess der Regionale. Es befinden sich nunmehr insgesamt 30 Projekte in der aktiven Qualifizierung.

Ein lang gehegtes Wunschprojekt in Sachen „Mobilität“ ist die bessere ÖPNV-Verbindung an die Rheinschiene. Über die Kreisgrenzen hinweg sollen die Schnellbuslinien die bestehende Straßeninfrastruktur entlasten und eine bessere und klimafreundlichere Verkehrsanbindung an die Zentren der Rheinschiene ermöglichen. Das ist keine einfache Aufgabe für eine Region mit bewegter Topografie und kleinteiliger Siedlungsstruktur..