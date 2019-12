Burscheid/Hilgen-Neuenhaus : Digitaler Adventskalender lädt zum „Weiter“-Denken ein

Wermelskirchen Die christlichen Gemeinden aus Burscheid und Hilgen-Neuenhaus haben auch in diesem Jahr einen digitalen Adventskalender erstellt und laden zur Teilnahme ein. Seit dem 1. Dezember bis zum 6. Januar werden jeden Morgen kurze Nachrichten digital verschickt.

Bereits zum zweiten Mal gibt es diesen Kalender, denn im Vorjahr sind über 500 Menschen direkt mit den täglichen Gedanken erreicht worden und mit dem „Schneeball-Prinzip“ haben weitaus mehr daran teilgenommen. Viele haben eine Fortsetzung gewünscht und es gab Rückmeldungen nicht nur aus Burscheid und Wermelskirchen, sondern aus verschiedenen Orten Deutschlands. Alle Menschen dürfen sich eingeladen fühlen. Die 38 Nachrichten sind sehr unterschiedlich und zeigen das bunte, vielfältige Leben, dass jeder im Alltag führt, so die Initiatoren. Die vielen Vorschläge für den Kalender kamen anonym von engagierten und kreativen Menschen aus den verschiedenen Gemeinden und wurden an einem langen Abend von den Initiatoren gesichtet und ausgewählt. Die Impulse führen durch die Adventszeit und wollen, auch mal mit christlichem Inhalt, auf Weihnachten vorbereiten.

In dieser neuen, digitalen Form werden alle Generationen von „jung bis jung geblieben“ angesprochen und per Smartphone kann der Impuls auch im Laufe des Tages begleiten und hängt nicht zu Hause an der Wand, wie ein herkömmlicher Adventskalender. Es ist kein Forum und eigentlich auch keine Kommunikation vorgesehen, aber wer mag, darf auf sein digitales Türchen reagieren.