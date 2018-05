Wermelskirchen: An Fronleichnam verehren die Christen die Kommunion

Monstranz mit Sonnenstrahlmuster in der Kirche St. Apollinaris in Grunewald: Sie steht im Mittelpunkt der Fronleichnamsprozession heute. Foto: stephan singer

Wermelskirchen Heute feiern katholische Christen das Fest Fronleichnam. Es rückt die Bedeutung der Heiligen Kommunion in den Mittelpunkt und den Gedanken der Anbetung. "Fronleichnam hat nichts mit dem Begriff Leiche zu tun, sondern mit Leid.

Die Gemeinde feiert Fronleichnam jedes Jahr abwechselnd in der Innenstadt und - wie dieses Jahr - in Grunewald. Beginn ist um 10 Uhr mit einer Festmesse in der Kirche, anschließend zieht bei gutem Wetter die Prozession durch die anliegenden Straßen. Dabei wird eine goldene Monstranz, die einer Sonne nachempfunden ist und eine Hostie als Verkörperung des Leibes Christi enthält, unter einem Stoffhimmel (Baldachin) nach draußen zu den Menschen getragen. Zwischendurch machen die Gläubigen an zwei Stationen mit besonders gestalteten Altären Halt und beten und singen gemeinsam.