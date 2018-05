Dinslaken : Fronleichnam in Dinslaken: Die erste gemeinsame Prozession

Dinslaken Der erste Segensaltar steht auf dem Altmarkt, der zweite im Innenhof des Vinzenz-Hospitals. Abschluss-Gottesdienst in der Vincentius-Kirche.

Die erste gemeinsame Fronleichnamsprozession für ganz Dinslaken findet am Donnerstag, 31. Mai, statt. Vertreter der Gemeindeausschüsse hatten sich mit dem Vorstand des Pfarreirates der katholischen Kirchengemeinde von Sankt Vincentius und Pfarrer Kalscheur getroffen, um das erste gemeinsame liturgische Projekt nach der Fusion in Angriff zu nehmen.

Die Feierlichkeiten beginnen um 10 Uhr mit dem Gottesdienst im Burgtheater. Dann startet die Prozession mit dem "Lebendigen Leib des Herrn" (das ist die Übersetzung von Fronleichnam), also mit der geweihten Hostie in der Monstranz. Für gläubige Katholiken ist auf diese Weise Christus gegenwärtig. Laut Pfarrer Kalscheur werden mit der Fronleichnamsprozession symbolisch Grenzen überwunden: Der Glaube wird nicht versteckt, sondern bezeugt. Der Ort der Kirche ist die Welt. Gott sucht die Nähe des Menschen. Er zeigt und verbirgt sich zugleich in der Unscheinbarkeit eines Stückchens Brot.

Der erste Segensaltar steht auf dem Altmarkt, der zweite Segensaltar im Innenhof des Vinzenz-Hospitals. Das letzte Wegstück führt vorbei an den drei Kreuzen zwischen dem Evangelischen Krankenhaus und der Caritas, bevor der Schlusssegen in der Pfarrkirche Sankt Vincentius erteilt wird. Gottesdienst und Prozession werden von einer Blaskapelle begleitet.

Das Fronleichnamsfest steht unter der Leitfrage: Und was bewegt dich? In Form von Transparenten wollen die verschiedenen Gemeinden das, was sie bewegt, in der Prozession "mit auf den Weg nehmen". Aber nicht nur gläubige Menschen können darstellen, was sie bewegt. Seit Mittwoch steht eine Wand in der Neutor-Galerie, auf der alle Besucher notieren können, was sie umtreibt und bewegt. Die Gedanken sollen in die Gestaltung des Gottesdienstes einfließen.

Pfarrer Kalscheur: "Wir als Pfarrei suchen auch den Weg zu den Menschen, die nicht zum Gemeindekern gehören. Uns interessiert, was in den Menschen momentan vorgeht, was sie beschäftigt. Die Wand in der Neutor-Galerie ist ein Angebot an alle Menschen. Kaum stand die Wand in der Neutor Galerie, kam ich direkt mit fremden Menschen ins Gespräche. Man sieht also: Die Fragestellung trifft den Kern." Die Wand befindet sich in direkter Nähe des Infopoints des Einkaufszentrum und wird nun bis zum 30. Mai in der Neutor-Galerie stehen und wird dann zum Fronleichnamsgottesdienst im Burgtheater aufgestellt.



Pfarrer Kalscheur freut sich auf das Fronleichnamsfest, weil es die Chance einer ehrlichen Bestandsaufnahme in sich berge. Es führe uns vor die Frage: Können wir uns mit unseren Glaubensüberzeugungen noch "unter die Leute wagen"? Oder salopp: Sind unsere Schecks noch gedeckt?

Nach der Prozession besteht für alle die Gelegenheit, sich auf dem Kirchplatz auszutauschen und sich mit Grillwurst, syrischen Spezialitäten und kühlen Getränken zu stärken. Auch ein Bus wird eingesetzt, der folgende Stationen anfährt: Abfahrtsort: 8.45 Uhr Marienkirche, Lohberg; 9 Uhr Jakobuskirche, Theresienstraße; 9.15 Uhr Herz-Jesu-Kirche, Oberlohberg; 9.30 Uhr Heilig-Geist-Kirche, Riemenschneiderstraße; Rückfahrt: 13.30 Uhr.

Zu Motto der Prozession "Was bewegt dich?" werden im Vorfeld in den unterschiedlichen Gemeindeteilen Ideen und Impulse gesammelt.

Für den Gemeindeteil Heilig-Geist ist eine Aktion am Sonntag, 27. Mai, im Anschluss an den Gottesdienst, geplant. Nach einer Einführung von Pastoralreferentin Mareike Schraut besteht die Möglichkeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen und seine Gedanken zu der Frage "Was bewegt dich?!" festzuhalten. Ergebnisse fließen ein in Eucharistiefeier und Prozession.

(RP)