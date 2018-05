Wermelskirchen: "2Flügel" mit Konzert und Lesung

Wermelskirchen Wenn Christina Brudereck und Ben Seipel als "2Flügel" auf die Bühne gehen, erlebt das Publikum weder ein Konzert noch eine Lesung - und doch beides gleichzeitig. Am kommenden Freitag, 8. Juni, gastiert das Duo mit dem Programm "Kopfkino" ab 19.30 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) im Evangelischen Gemeindehaus in Tente.

Als Theologin und Schriftstellerin ist es Christina Bruderecks Passion, Geschichten zu erzählen. Der Pianist und Dozent an der Hochschule für Musik in Köln, Ben Seipel, liebt Musik und vor allem sein Instrument, den Flügel. Die beiden Akteure erschaffen bei ihren Auftritten ein virtuoses Zusammenspiel, bei dem der Flügel erzählt und die Buchstaben singen.

"Wir haben Szenen aufgespürt, die unsere Ideale stärken, die uns beflügeln, kreative Lösungen zu finden. Geschichten, die glücklicher sind als unsere Wirklichkeit und die daher unsere Träume füttern. Bilder, heilig und groß genug, dass wir uns darin bergen können in diesen krassen Zeiten", beschreibt das Duo sein inzwischen viertes Programm: "'Kopfkino' besteht aus Lichtspielen für die Seele und ist für alle, die Wortwitz und originelles Klavierspiel lieben. Musik und Worte sorgen für Bilder im Kopf, Filme in den Herzen der Hörenden." Der Eintritt kostet 15 Euro. Tickets gibt es im Vorverkauf bei der Alpha-Buchhandlung an der Kölner Straße sowie per E-Mail an: tente04@t-online.de (Stefan Klein) oder an der Abendkasse.