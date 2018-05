Dormagen: Prozession zieht an Fronleichnam in Hackenbroich

Prozession zieht an Fronleichnam in Hackenbroich

Dormagen

Die Pfarre St. Michael Dormagen-Süd feiert am Donnerstag, 31. Mai, das Fronleichnamsfest in Hackenbroich. Es beginnt um 9.30 Uhr mit der Heiligen Messe auf dem Platz vor der Kirche St. Katharina. Die Katholiken, auch aus Dormagen-Mitte, Zons und Horrem, ziehen danach mit der Eucharistischen Prozession gemeinsam durch die Straßen von Hackenbroich. Der Schlusssegen wird am Kinder- und Jugendtreff St. Katharina an der Hackhauser Straße gespendet. Dorthin hat Pfarrer Peter Stelten die Teilnehmer der Fronleichnamsprozession zur anschließenden Begegnung eingeladen. Es gibt auch Speisen und Getränke.