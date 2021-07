Gefahrenlage in Wegberg-Rickelrath : Campingplätze wegen Hochwasser evakuiert

Info

Nebenfluss Der Hellbach ist ein Nebenfluss des Knipertzbach und fließt von Leloh in Schwalmtal über das ehemalige JHQ-Gelände in den Knippertzbach. Der Knippertzbach, der in Rheindahlen an der Broicher Straße entspringt, hat eine Länge von rund 6,7 Kilometern und fließt in der Nähe von Schwaam in die Schwalm.