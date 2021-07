Eine Familie auf der Flucht : So lief der Tag der Evakuierung in Ophoven

Pelin Yalcin (46) vor ihrer Wohnung an der Marienstraße in Ophoven. Vor der Evakuierung haben sie noch unermüdlich Sandsäcke gefüllt, gearbeitet bis zur totalen körperlichen Erschöpfung. Foto: Daniela Giess

Ophoven Anwohnerin Pelin Yalcin (46) wohnt mit ihrer Familie an der Marienstraße in Ophoven. So hat die 46-Jährige die dramatischen Stunden erlebt, als Ophoven wegen des Hochwassers evakuiert werden musste.