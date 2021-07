Nach dem Hochwasser an der Rur in Ophoven : „Wir bleiben auf unseren Kosten sitzen“

Verzweifelt packten viele freiwillige Helfer an der Schützenstraße in Ophoven Sandsäcke, um das Hab und Gut der Anwohner vor dem Hochwasser an der Rur zu schützen. Weil später ein Damm brach, wurden dennoch viele Häuser in Ophoven unter Wasser gesetzt. Der Ort musste vorübergehend evakuiert werden. Foto: Michael Heckers

Wassenberg Mit dem Aufräumen ist es nach der Hochwasserkatastrophe nicht getan. In Ophoven und den anderen an der Rur überfluteten Dörfern stellt sich die Frage nach dem warum. Anwohner haben die Sorge, dass sie für die Schäden selbst aufkommen müssen.

Warum kam es zu dem Hochwasser, obwohl es vom Wasserverband Eifel-Rur (WVER) hieß, es bestehe kein Hochwasserrisiko durch die Rur für Ophoven? Warum stehen die vom Wasser um ihr Hab und Gut betrachten Menschen größtenteils ohne Versicherungsschutz dar?

„Es ist schlimm, wenn man vor seinem vollgelaufenen Keller steht oder Überreste in Gärten und auf Wegen findet, die nach dem Rücklauf der Rur geblieben sind“, sagt Ingo Caron, Ortsvorsteher von Ophoven. Es bleiben nur Schrott, unbrauchbar gewordene Geräte, im Keller gehortete, durchnässte Gegenstände. „Aber es ist noch schlimmer, wenn man als Betroffener seinen Schaden nicht einmal regulieren kann, weil man keine entsprechende Elementarversicherung besitzt.“

Info Kein Ersatz für eine Versicherung Hinweis Auf eines weist der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Schnelle aus Hückelhoven deutlich hin: Bislang und auch in Zukunft sollte allerdings gelten, dass der staatliche Rückhalt kein Ersatz für eine Versicherung sein kann: Jeder sollte zunächst versuchen, sein Eigentum zu versichern und das System der finanziellen Katastrophenhilfe als die Nothilfe in Ausnahmesituationen zu sehen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass in einigen Bereichen keine entsprechende Versicherung zu bekommen ist beziehungsweise unzumutbare Kosten verursacht hätte.

Im Rahmen einer Bürgerinformationsveranstaltung hatte der Wasserverband im August 2020 quasi eine Unbedenklichkeitserklärung für Ophoven ausgestellt. Für den WVER erklärte Torsten Rose damals die neuen Hochwassergefahrenkarten, die deutlich zeigen würden, dass das Wasser auch bei einem „Jahrhunderthochwasser“ nicht mehr in Ortsteile von Ophoven fließen würde. Da keine Häuser mehr überflutet würden, sei das Schadenspotenzial deutlich geringer. Dadurch ergebe sich aber auch ein geringes Kosten-Nutzen-Verhältnis für die Ertüchtigung der Deichanlage, wodurch Fördergelder entfallen würden. Mit dieser Erkenntnis auf der Basis dieser hochmodernen Berechnung war der lange beschlossene Bau eines neuen Dammes hinfällig geworden. Da Ophoven kein Überschwemmungsgebiet sei, benötige der Ort auch keinen neuen Damm, so die Folgerung des WVER.

Diese vermeintlich guten Neuigkeiten wurden schon damals in Ophoven angezweifelt. Nach den alten Modellen hätte es für Ophovener Anwohner bei einem Jahrhunderthochwasser „Land unter“ geheißen. Der neueste Stand der Technik ermögliche realistischere Prognosen, und die würden für vermeintliche Jahrhunderthochwasser keine Gefahr für Ophoven vorsehen, hielt der WVER dagegen.

Die Praxis stellt sich für die Menschen in Ophoven allerdings anders dar. Eine Anfrage unserer Redaktion an den Wasserverband am Montagnachmittag (19. Juli), wie es zu dieser fatalen Fehleinschätzung an der Rur in Wassenberg durch die Behörde kommen konnte, blieb bislang unbeantwortet.

Da laut WVER Ophoven kein Überschwemmungsgebiet darstelle, brauche es keinen zusätzlichen Damm. Die Versicherungen sehen es indes anders: „Für sie ist Ophoven nach wie vor eine Gebiet der höchsten Risikostufe“, sagt Ingo Caron. Das bedeutet, dass entweder gar keine Elementarversicherungen möglich sind oder die Kosten dafür trotz Eigenanteile der Versicherungsnehmern enorm sein. „Im Neubaugebiet Am Ringofen, das jetzt zu den betroffenen Bereichen gehört, haben rund drei Viertel der Hausbesitzer keine Elementarversicherung“, sagt Caron, der selbst dort wohnt. Er hat das Glück, zu denjenigen zu gehören, die schon vor einem Jahrzehnt eingezogen sind und damals eine entsprechende Versicherung abgeschlossen haben. „Inzwischen will mein Versicherer immer wieder, dass ich den Versicherungsvertrag in seinem Sinne anpasse“, sagt der Ortsvorsteher. Was darunter zu verstehen ist, ist klar: Höhere Versicherungsbeiträge soll er zahlen für das als riskant bewertete Gebiet. Die akut Betroffenen bleiben auf ihren Wasserschäden sitzen, weil sie sich nicht versichern konnten oder die Beiträge nicht zu stemmen waren.

Die Aussage von Ingo Caron bestätigt sein Bruder Jürgen, der vor fünf Jahren einen Neubau am Ringofen bezog. „Die Versicherung verweigerte mir eine Elementarversicherung mit dem Hinweis auf das Überschwemmungsgebiet des höchsten Risikograds.“ Mit einer Rückstufung wäre möglicherweise diese Versicherung machbar gewesen. Angeblich habe der Wasserverband seine Berechnungen, wonach Ophoven kein Überschwemmungsgebiet sei, der Bezirksregierung Köln zukommen lassen, meint Caron. Dort sollte der Grad „schnell geändert“ werden, was aber nach seinem Wissen nicht passiert ist.

Der WVER baut keinen neuen Damm, weil dieser nicht erforderlich sei und es dafür keine Fördermittel gibt. Die Bezirksregierung stuft das Gebiet nicht ab. Die Versicherung wollen das Risiko nicht absichern. „Wir bleiben auf unseren Kosten sitzen“, schimpft Caron. Er selbst hat, anders als seine Nachbarn, noch Glück gehabt. „Einen Zentimeter mehr, und unser Haus wäre abgesoffen.“ Einen darauf folgenden möglichen Schaden schätzt er auch rund 80.000 Euro.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat Direkthilfe für die vom Hochwasser betroffenen Menschen versprochen. Es werde „sehr unbürokratisch Geld ausgezahlt“, sagte der Unions-Kanzlerkandidat bei einem Besuch in Erftstadt. NRW werde „alles dafür tun“, um Direkthilfe für die Betroffenen zu organisieren. Der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Schnelle, in dessen Wahlbezirk Ophoven liegt, glaubt, dass Laschet sein Versprechen einlöst: „Ich kann all unseren Bürgerinnen und Bürgern zunächst versichern, dass wir in NRW noch immer eine Soforthilferichtlinie haben, durch welche bei Naturkatastrophen schnelle Finanzhilfen für Betroffene bereitgestellt werden können und somit auch Personen ohne Versicherung (zumindest zum Teil) auffängt, solange die Möglichkeit einer Eigenversicherung nicht gegeben oder unzumutbar war.“