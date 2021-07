Opus 512 eröffnet Konzertreihe : Klezmer-Band spielt in Wegberg-Beeck

Beeck Die Klezmer-Musik übermittelt mit der ihr typischen Ausdrucksstärke einen ansteckenden Einblick in die Lebensfreude und das Gottvertrauen jüdischer Kultur.

Nach der langen, durch die Corona-Pandemie bedingten Pause, eröffnet der Kulturförderkreis Opus 512 aus Wegberg am Sonntag, 29. August, um 18 Uhr in der Kirche St. Vincentius in Wegberg-Beeck seine neue Konzertreihe. Der Band-Leader, Geiger und Klarinettist Horst Couson, spielt seinen Vokalisten eingängige Klezmer-Musik vor, die ins Ohr und ins Herz geht. „Sphil, Klezmer, sphil“ wurde 1972 in Mönchengladbach gegründet. Der Name ist Programm, teilt Heinrich Heinen von Opus 512 mit: Konzertreisen und Festivalteilnahmen führten die Klezmer-Band nach Wien, Prag, Verona, Venedig, Weimar, Berlin, Antwerpen, Ravensburg und nach Israel. Bei den Benediktinern in Tabgha am See Genezareth und in der Dormitio Abtei in Jerusalem gestalteten die Klezmers die Liturgie mit. Durch die Besuche in Kafarnaum, Nazareth, Jericho, Bethlehem und am Ölberg vertieften die Klezmer-Musiker ihre Liebe zur jiddischen Musik.