Werbegemeinschaft Wegberg : Mit vier Festen weiter auf Erfolgskurs

Mit dem Frühlingsfest startete die Werbegemeinschaft in Kooperation mit der Stadt Wegberg in die Veranstaltungsserie. Foto: Uwe Heldens (uwe)/Heldens, Uwe (uwe)

Wegberg Die Werbegemeinschaft Wegberg organisiert in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit der Stadt erneut vier Feste. Bei den Neuwahlen blieben die Posten der Vorsitzenden weiterhin unbesetzt.

Die Besetzung des Vorstandes ist mit der seit drei Jahren vakanten Stelle des ersten Vorsitzenden ein Kernthema, das sich bei der Jahreshauptversammlung der Werbegemeinschaft Wegberg weiter verschärft hat. Ulrich Kirch, amtierender Zweiter Vorsitzender, stellte sich nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung, da sich kein Kandidat für den Ersten Vorsitz fand. Er wollte nicht mehr erster Ansprechpartner für alle Angelegenheiten sein und sich zudem mehr auf sein eigenes Geschäft konzentrieren und andere Schwerpunkte setzen, sagte er im Restaurant „Kleines Steakhouse“.

Derweil fielen der Jahresbericht und Ausblick auf geplante Aktivitäten überwiegend positiv aus. Wäre ein neuer Vorsitzender gefunden worden, hätte sich Ulrich Kirch erneut zur Wahl gestellt, verdeutlichte er den mehr als 20 Vereinsmitgliedern, dem Ehrenvorsitzenden Erhard Stroms und Stadtvertretern. Aber auch an diesem Abend erklärte sich trotz längerer Diskussion und Betonung auf der Aufgabenverteilung innerhalb des Vorstandsteams niemand zur Übernahme des Amtes bereit. Da Ralf Link nach erfolgter Wiederwahl ein weiteres Jahr das Amt des Kassierers ausübt, ist der Verein mit Schriftführer so lange handlungsfähig.

Info Neue Internetseite ist in Arbeit Internetauftritt Darauf werden sich die Mitglieder der Werbegemeinschaft Wegberg sowie weitere Geschäftsleute, dann zu speziellen Konditionen, mit Texten und Fotos präsentieren können. Zudem ist geplant, Informationen zu Veranstaltungen und Angebotsaktionen einzustellen. Die Homepage geht voraussichtlich im Mai online und wird von der Agentur Black dot Print erstellt.

In etwa vier Wochen soll ein Gesprächstreffen stattfinden und möglichst im Anschluss eine außerordentliche Mitgliederversammlung mit Neuwahl einberufen werden. Auf die Möglichkeit, erst einmal im Vorstand mitzuarbeiten und zu sehen, ob es gefällt, wies Ralf Link hin. So wurden zusätzlich zu Frank van Beekum, der sich in der Veranstaltungsorganisation bereits sehr aktiv einbringt, und Tanja Schmidt die Beisitzer Carsten Herold und Lutz Merle gewählt. Stellvertretender Schriftführer bleibt Wolfgang Eßer. Hauptaufgaben der Werbegemeinschaft sind die Beantragung verkaufsoffener Sonntage und die Funktion als Bindeglied zur Stadt.

„In diesem Jahr sind vier Feste geplant“, erläuterte der stellvertretende Vorsitzende, „das erste Fest, das Frühlingsfest, war schon und es hat von Mitgliedern Kritik gegeben, dass wir sie spät informiert haben – das wird hoffentlich mit der neuen Homepage besser.“ Im Zusammenhang mit der Planung der Feste hob er die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Wegberg hervor. Nach den jeweiligen Arbeitssitzungen ziehe man ein gemeinsames Resümee.

Das große Stadtfest steht am 6. und 7. Juli an. Es wird wahrscheinlich eine Autoschau stattfinden, zu der die endgültige Zusage noch aussteht. Die Initiative „St. Martin hilft“ organisiert ein Benefizkonzert am Brunnen auf der Hauptstraße. Und dazu gibt es den Trödelmarkt mit Krammarkt, Oldtimer-Treff und verkaufsoffenen Sonntag. Darüber hinaus sind ein Herbstfest und Adventsmarkt geplant. Die Wegberger Eisbahn wird ab dem 15. November zum zehnten Mal öffnen.