Lesung im Merbecker Friseursalon : Leidenschaftliche Autoren mit Haut und Haar

Info

Kultur Die „SiebenSchreiber“ lesen am Sonntag, 2. Juni, am Nachmittag im Rahmen des Kunst- und Kulturtages Wassenberg auf der Burg Wassenberg. Außerdem sind sie am Samstag, 29. Juni, um 19 Uhr in der Schrofmühle in Wegberg-Rickelrath zu Gast, dort gestalten sie mit der Band Quod Libet einen musikalisch-literarischen Abend (www.siebenschreiber.de).