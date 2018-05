Unterbilk: Neue Werbegemeinschaft für Unterbilk

Unterbilk Der Verein "Lorettoviertel" möchte künftig Anwohner und Geschäftsleute enger miteinander verbinden und das Potenzial der Nachbarschaft nutzen. Dabei soll der Bogen weit über die Lorettostraße hinaus gespannt werden.

Dehn selbst war aufgrund einer schweren Erkrankung außer Gefecht gesetzt, und so hatten sich aus der Gemeinschaft so genannte "Swat-Teams", darunter das Dekorations- und Weihnachtsteam, gebildet, um die Aufgaben besser verteilen zu können. "In dieser Gruppe gab es von Anfang an ein tolles Gemeinschaftsgefühl und eine große Begeisterung dafür, das Viertel weiter nach vorne zu bringen", erinnert sich Frank Rempel, Vorstandsvorsitzender des neuen Vereins, an die wöchentlichen Treffen. Diese Begeisterung habe sich schnell auf andere übertragen, ergänzt Gründungsmitglied Sarah Stiurins. So konnten 100 Gewerbetreibende im Viertel davon überzeugt werden, sich an den Weihnachtsaktionen zu beteiligen.