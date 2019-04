Dorfausschuss Rath-Anhoven : 13.000 Fahrzeuge pro Tag auf der B57

Rath-Anhoven Als „Einflugschneise“ oder „Rennpiste“ wurde sie bei der Frühjahrsversammlung des Dorfausschusses bezeichnet. Anwohner bezeichnen die Verkehrslage auf der B57 als unerträglich. Auch Amazon als künftiger Anlieger wurde kritisiert.

Eine Länge von rund 1,1 Kilometern hat die B57 zwischen der Zufahrt aus Erkelenz und dem Kreisverkehr nördlich in Richtung Mönchengladbach. Über die Situation auf dieser Straße und die möglichen erheblichen Veränderungen nach der Inbetriebnahme des Amazon-Zentrallagers in Rheindahlen diskutierte der Ausschuss bei der Frühjahrsversammlung mit dem Bürgern im bis auf den letzten Platz gefüllten Raum in der Gaststätte Cohnen.

Mehr Fragen als Antworten gab es, nachdem der Ausschussvorsitzende Jan-Peter Wiedenhoff die aktuelle Situation dargestellt hatte. Momentan passieren täglich rund 13.000 Fahrzeuge diese Straße, die den Ort durchtrennt und die, so die einhellige Meinung im Raum, alles andere als attraktiv sei. Ob durch den Internethändler der Verkehr zunimmt, kann nicht gesagt werden, denn es würden derzeit keine Gespräche mit ihm stattfinden. In dem weltumspannenden Konzern einen Ansprechpartner zu finden, sei nahezu unmöglich.

Bauphase Der Online-Riese Amazon lässt für viele Millionen Euro an der B57 in Rheindahlen ein Logistikzentrum, Parkhaus und Lärmschutzwände bauen. Im Sommer 2019 soll das Gebäude fertig sein. Projektentwickler ist Ixocon. Eigentümer des Gebäudes bleibt Ixocon, Amazon hat einen Mietvertrag über 20 Jahre unterschrieben. Das Gebäude wird auf einer Grundfläche von 55.000 Quadratmetern entstehen.

Ob dem tatsächlich so sein werde, daran wurden Zweifel laut. Jetzt schon sei der Lärm in der Nacht bisweilen unerträglich, klagten Anwohner. Es werde immer mehr gerast. Linksabbiegen sei in den Morgenstunden fast nicht möglich. Die zwei Querungshilfen seien viel zu wenig. Die Straße sei nicht nur unattraktiv, sie stecke auch voller Gefahren für Fußgänger und Radfahren, die sich an Engpässen vorbeiquetschen müssten. Es müsse unbedingt etwas geschehen, damit die B 57 nicht durchtrennt, sondern verbindet – damit der Slogan „Rath-Anhoven lebt“ auch tatsächlich zutreffen könnte.