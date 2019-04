Stadt Wegberg teilt mit : Kabarettabend mit Griess wird verlegt

Wegberg Dieser Termin im Frühling findet nicht statt: der Kabarettabend am 26. April mit Robert Griess. Doch es gibt einen Ersetztermin.

Der für Freitag, 26. April, geplante Kabarettabend in der Wegberger Mühle mit Robert Griess muss auf Samstag, 2. November, verschoben werden. Das teilt die Stadtverwaltung Wegberg mit. Robert Griess habe an diesem Tag eine nicht zu verschiebende Fernsehverpflichtung. Die für die Kabarettveranstaltung bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Karten können jedoch auch an den Vorverkaufsstellen, an denen sie gekauft wurden, zurückgegeben werden, teilt die Stadt Wegberg mit.