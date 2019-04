Wegberg : Bronzeskulpturen in der 450-jährigen Schrofmühle

Wegberg Die Schrofmühle hat nicht nur 450 Jahre auf dem Buckel, sondern ist nach wie vor im Einsatz. Das ganze Jahr über können Besucher sich zu bestimmten Zeiten informieren, Führungen erleben oder Ausstellungen besuchen.

(alps) Die Wegberger Schrofmühle mit ihrer 450-jährigen Geschichte steht am kommenden Sonntag, 14. April, zwischen 10.30 und 17 Uhr für Besucher offen. Dort wird sie dann auch wieder Getreide mahlen und Leinöl pressen. Die Schrofmühle wird außerdem zu folgenden Öffnungszeiten zwischen 10.30 und 17 Uhr klappern: Sonntag, 14. April; 19. Mai (42. Internationaler Museumstag) sowie Pfingstmontag, 10. Juni (26. Deutscher Mühlentag), Sonntag, 8. September (Tag des offenen Denkmals und Kindermühlentag) und Sonntag, 27. Oktober. Die Wegberger Autorengruppe „SiebenSchreiber“ wird am Samstag, 29. Juni, um 19 Uhr in der Schrofmühle im Wechsel mit Musik lesen. Ihre Bronzeskulpturen ausstellen und aus ihrem Buch lesen wird die Künstlerin Renate Fellner am Sonntag, 1. September, um 11.30 Uhr. Neben den Öffnungstagen gibt es auch kostenpflichtige Führungen.