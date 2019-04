Städtischer Bauhof übernimmt Pflege : Wegberger Friedhöfe sollen schöner werden

Wegberg Das Erscheinungsbild der Friedhöfe in Wegberg soll besser werden. Deshalb soll der Bauhof pflegen.

„Die Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofes übernehmen zum 1. Juli die Pflege- und Unterhaltungsarbeiten auf den Friedhöfen Arsbeck, Beeck, Klinkum und Wegberg“, erklärte Thies in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses im Rathaus. Zur Begründung sagte er, dass es für die städtische Friedhofsverwaltung zuletzt immer aufwendiger wurde, in Zusammenarbeit mit den externen Unternehmen Probleme zu klären und Nachbesserungen durchzusetzen. Zudem habe die derzeit beauftragte Firma mehrfach angedeutet, die im Leistungsverzeichnis geforderten Positionen in Zukunft nicht mehr zu den bisherigen Preisen anbieten zu können – es droht also eine Preiserhöhung.