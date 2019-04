Worte zur Woche : Erfüllte und unerfüllte Wünsche

Wegberg fehlt eine Idee und eine Mehrheit dafür, welchen Weg die Stadt kulturpolitisch einschlagen will. Diese zu entwickeln, wäre aber dringend geraten.

Wer Wassenberg besucht, erlebt eine Stadt mit Geschichte. Diese könnte möglicherweise bald in die Zukunft überführt werden. Denkbar ist eine virtuelle Führung durch die Stadt mit Graf Gerhard. „Augmented Reality“ ist das Stichwort, mit dem sich die Verwaltung, einen Antrag der WFW-Fraktion aufgreifend, jetzt näher beschäftigen will. Ein interessanter touristischer Ansatz.

Einen neuen Ansatz in der Mobilität wird demnächst wohl die West Verkehr GmbH in Erkelenz gehen. Der Verkehrsbetrieb bestätigte in dieser Woche, dass ein erster Elektrobus – möglicherweise für die Erka-Stadtbuslinie – gefördert wird. Ein lange gehegter Wunsch der Stadt Erkelenz würde damit in Erfüllung gehen. Den Tagebau Garzweiler II vor den Stadttoren, wird es wichtig sein, dass ein solcher Bus mit Ökostrom betrieben wird.