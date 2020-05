Fünf-Sterne-Metzgerei Kohlen sieben Mal mit Gold ausgezeichnet : Bestnoten und Gold für Klinkumer Metzger Kohlen

Koch Markus Kraus, Inhaber Heinz Kohlen und Fleischermeister Wilfried Lemmen (v. li.) präsentieren Urkunden und Pokal, die sie beim Wettbewerb für Fleisch- und Wurstkultur erhalten haben. Foto: Nicole Peters

Klinkum Fleischermeister Heinz Kohlen sieht die Arbeit seines Teams bestätigt. Alle seine für den Wettbewerb für Fleisch- und Wurstkultur eingereichten Produkte und Neu-Kreationen wurden mit Gold prämiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Peters

Die Fünf-Sterne-Metzgerei Kohlen hat beim deutschlandweiten Wettbewerb für Fleisch- und Wurstkultur, der vom Landesinnungsverband der Fleischer NRW ausgerichtet wird, in allen Kategorien mit Bestnoten Gold abgeschnitten. So schickte das Klinkumer Traditionsunternehmen, das Filialen in Wegberg und Hardt betreibt, drei Produkte aus dem Wurst- und zwei aus dem Feinkost-Sortiment sowie zwei innovative Kreationen ein: Die Paprika-Lyoner, Geflügelleberwurst, grobe Streichmettwurst waren in der Kategorie Wurst, die Gulaschsuppe und fertigen Rinder-Rouladen bei der Feinkost sowie der Rheinische Krautgriller und die Bolognese-Bratwurst im Innovationscup erfolgreich.

Für Inhaber und Fleischermeister Heinz Kohlen ist die prämierte Teilnahme an der Qualitätsprüfung des Fleischerhandwerks die Bestätigung, dass im Betrieb gut gearbeitet wird und man auch mit den innovativen Produkten auf dem richtigen Weg ist. Neben ihm, Fleischermeister Wilfried Lemmen und Koch Markus Kraus haben zudem Stefan Bongartz, Klaus Dederichs, Nils Kley, Barry Boubaca, Marc Matulla, Mona Meuwissen, Willi Rommerskirchen und Elmar Dohmen an den ausgezeichneten Produkten mitgewirkt. Für die Fülle der Gold-Preise hatte es einen Pokal gegeben.

Die Metzgerei Kohlen hat seit fünf Jahren jährlich an dem Wettbewerb, den es auch so lange gibt, teilgenommen. Neben dem Ehrgeiz, Gold zu erhalten, sind es die ausführlichen Berichte zu den jeweiligen Produkten, die Heinz Kohlen zur Teilnahme motivieren. „Es ist immer lehrreich und man weiß, wo man sich verbessern muss“, sagt er. Die besonders hohe Anzahl an prämierten Waren ist darauf zurückzuführen, dass sich das Team bei den Feinkostartikeln und neuen Kreationen zwischen jeweils zwei nicht entscheiden konnte und somit alle vier einschickte. Dass alle Beiträge mit der höchsten Bewertung versehen wurden, war eine sehr positive Überraschung und der größte bisherige Erfolg. Dabei wurde beim Wettbewerb jede der mehr als 1000 Produktproben mit Gold, Silber oder Bronze beziehungsweise gar nicht ausgezeichnet.