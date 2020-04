Brauhaus trotzt Corona-Krise : Uerige startet Bratwurst-to-go

Das Uerige-Personal steht bereit für die Bratwurst-to-go in der Altstadt. Foto: pfw

Düsseldorf In der Corona-Krise tritt Uerige-Baas Michael Schnitzler die Flucht nach vorne an: Am Freitag um 15 Uhr ließ er vor seinem Traditionsbrauhaus in der Altstadt Würstchen von seinem Kooperationspartner Peter Inhoven auf den Grill werfen, die zum Mitnehmen gedacht sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bis 19 Uhr sollte diese Aktion dauern, wie Stefan Langel, stellvertretender Leiter der Uerige-Gastronomie, sagte. „Wahrscheinlich wird es das auch an diesem Wochenende zur gleichen Uhrzeit geben.“ Groß Werbung hatte das Brauhaus nicht gemacht, als die ersten Spaziergänger die Aktion wahrnahmen, waren die ersten Würstchen zügig weg.

„Wir müssen natürlich was tun“, sagt Langel. Für 3,90 Euro gibt es jetzt also unter freiem Himmel die Bärlauch-Wurst inklusive Brötchen und Senf to-go. Um den Sicherheitsabstand macht sich Langel keine Sorgen. „Die Deutschen sind ja diszipliniert, und wir haben natürlich ein kritisches Auge drauf.“

(bpa)