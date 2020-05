Auto überschlägt sich auf B221 : Zwei Verletzte nach Unfall bei Arsbeck

Arsbeck Zwei Menschen wurden am Dienstag, 12. Mai, gegen 5.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 221 zwischen Wegberg-Wildenrath und Arsbeck verletzt.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 23 Jahre alter Mann aus den Niederlanden mit seinem Sattelzug von Wildenrath aus kommend in Richtung Arsbeck. In einer Linkskurve geriet der Auflieger auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Jeep eines 49-jährigen Mannes aus Wegberg.

Um den Unfall aufnehmen zu können, sperrte die Polizei die Bundesstraße 221 in beide Richtungen bis gegen 8 Uhr. Die polizeilichen Ermittlungen in diesem Fall dauern an.