Initiative in Wegberg : Telefonkontakt für Beistand in der Not

Telefonkontakt für Beistand in der Not

Ein Licht in dunklen Stunden will die ökumenische Initiative „In der Not einander beistehen“ sein (im Bild die Kirche St. Peter und Paul Wegberg mit dem Kloster). Foto: Michael Heckers

Wegberg In der Corona-Krise muss niemand allein dastehen. Das unterstreicht Hdwig Klein für die ökumenische Initiative, die Hilfe im Alltag und seelsorgerischen Beistand anbietet.

„In der Not einander beistehen“ – so heißt das ökumenische Projekt der evangelischen und katholischen Kirche in Wegberg, das mit Beginn der Corona-Krise ins Leben gerufen worden ist.

Männer, Frauen und junge Erwachsene haben sich zur Verfügung gestellt, um während der Zeit der Corona-Krisenzeit für ältere Menschen notwendige Einkäufe zu erledigen oder Medikamente zu besorgen. Wer diese Hilfe benötigt, soll sich unter der E-Mailadresse Sankt-Martin-hilft@ SanktMartinWegberg.de oder über die Hotline 02434 800222 melden. „Vielleicht gibt es in unserer Stadt auch Menschen, die – bedingt durch die Corona-Krise – persönliche oder familiäre Probleme haben und nach einem Ansprechpartner suchen, dem sie sich anvertrauen können“, so Hedwig Klein. In diesen Fällen wird auch unter der Telefonnummer 02434 800222 jederzeit seelsorgliche Hilfe angeboten. „Nehmen Sie diese Hilfe in Anspruch. Niemand steht in diesen Zeiten allein“, ermuntert Hedwig Klein.