Corona-Hilfe in Dormagen : Zwei von vier Besucherhäuschen sind in Betrieb

Jobst Wierich und Agnes Meuther stehen in der einen Seite der Besucherhütte, hinter der Scheibe sind Bürgermeister Erik Lierenfeld und Kreisdirektor Dirk Brügge. Foto: Georg Salzburg (salz)

Horrem Vor dem Seniorenzentrum Markuskirche hat die Bürgerstiftung Dormagen am Dienstag die lichtdurchflutete Besucherhütte an den Träger, die Diakonie, übergeben. Drei weitere Hütten gehen an andere Einrichtungen.

Deren Vorstand Bernd Gellrich bedankte sich für die Unterstützung, um „wieder Kontakt von Bewohnern und Familien in geschütztem Rahmen zu ermöglichen“. Schreinermeister Christoph Hüsgen hatte die Hütte gebaut, Andreas Aretz von acusticcologne den Schallschutz eingesetzt, der 2. Horremer Jägerzug die Elektrik eingebaut und Schützenkönigin Anne Schmitt Deko-Herzen angebracht. „Alle verließen die Hütte mit einem Lächeln im Gesicht“, berichtete Leiterin Melanie Klose von den ersten Erfahrungen am Sonntag.

Es ist das erste von vier Besucherhäuschen der Stiftung: Am Caritas-Altenheim in Nievenheim ist die Hütte seit Montag in Betrieb, die nächsten werden am Augustinushaus und am Alloheim aufgestellt, wie Vorsitzender Martin Voigt erklärt. „Schön, dass wir Begegnungen ermöglichen“, sagt er. Das lobten auch Bürgermeister Erik Lierenfeld („Ich hoffe auf viele Nachahmer“) und Kreisdirektor Dirk Brügge („Eine Klasse-Aktion“).

