Feuerwehreinsatz bei Harbeck : Hat Brandstifter in einem Wald erneut Feuer gelegt?

Auf dem ehemaligen Militärgelände in Wildenrath löschte die Feuerwehr im März einen Brand in der alten Sporthalle. Im April gab es dann mehrere Flammenherde in Waldstücken auf Wegberger Stadtgebiet. Foto: Uwe Heldens

Wegberg In Wegberg hat es am Sonntag erneut gebrannt. Es war der jüngste in einer ganzen Serie von Feuern, bei denen die Polizei Brandstiftung vermutet. Sie bittet daher erneut um Hilfe aus der Bevölkerung.

(gala) Mehrere Brände in Waldstücken haben in den vergangenen Wochen die Feuerwehr beschäftigt, so auch am Sonntagmorgen bei Harbeck. Nun ermittelt die Polizei, ob es sich bei dem um 8.20 Uhr entdeckten Feuer in der Nähe der Straße Küppersweg ebenfalls um Brandstiftung handelt.

Es begann Mitte April: Am 14. und am 15. April waren Brände in Wildenrath und Dalheim entdeckt worden. An der Friedrich-List-Allee waren Möbelstücke angezündet worden. Auch in einem nahen Waldgebiet wurde ein Feuer entdeckt. Die Feuerwehr löschte beide Brände. Am folgenden Tag gegen 21.05 Uhr wurde ein Waldbrand an der Mühlenstraße in Dalheim gemeldet. Das Gelände grenzt an einen Schotterparkplatz. Große Rauchwolken stiegen am 16. April aus einem Waldgebiet zwischen Dalheim-Rödgen und Arsbeck auf. Laub und Geäst am Rande des Waldgebietes waren nach Vermutung der Polizei absichtlich entzündet worden und hatten sich zu einem großen Feuer ausgeweitet.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Brand in Harbeck in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 9200 in Verbindung zu setzen.

(gala)