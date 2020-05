Erkelenzer Land : Vorschläge für Heimatpreis gefragt

Erkelenzer Land Bewerben können sich Vereine, Initiativen, Behörden oder Privatpersonen, die sich besonders um ihre Heimat verdient gemacht haben. Auch Projekte, die rund um die Corona-Krise entstanden sind, sind gefragt.

Auch im Jahr 2020 und trotz der Corona-Krise hat der Kreis Heinsberg einen Heimatpreis ausgelobt. Mit der Auszeichnung, die in diesem Jahr zum zweiten Mal vergeben wird, soll das Engagement von Vereinen, Initiativen oder Privatpersonen im Bereich Heimat gewürdigt werden, wie der Kreis mitteilt. Teilnehmen können daran auch alle Menschen aus dem Erkelenzer Land, die sich in der Vergangenheit in irgendeiner Form um ihre Heimat verdient gemacht haben.