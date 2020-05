Bürgermonitor : Schwaamer wünschen sich einen Radweg

Schwaam Im Wegberger Ortsteil Schwaam ist mit den Arbeiten für die Verlegung neuer Leitungen begonnen worden. Die Bürger würden es sehr begrüßen, wenn im Anschluss ein Radweg gebaut werden würde.

Für die Bewohner des schönen Reetdachdorfes Schwaam stehen umfangreiche Baumaßnahmen an. So starteten Anfang der Woche die Arbeiten zur Verlegung einer neuen Erdgas-, Strom- und Trinkwasserleitung auf der Rickelrather Straße und auf dem Halfesweg. Ein Gemeinschaftsprojekt von NEW Netz und Kreiswasserwerk Heinsberg, das bis Ende September fertiggestellt werden soll. Zudem wurde von der Stadt Wegberg angekündigt, in diesem Jahr mit der grundhaften Teilsanierung der Fahrbahn der Landstraße 367 zwischen den Ortsteilen Schwaam und Venheyde zu beginnen. Das Anliegen der Schwaamer ist es, dass nach den Verlegearbeiten die Baumaßnahme „Fahrradweg“ im Ort und an der Landstraße 367 umgesetzt werden könnte.

Die Stadt Wegberg sieht auf Anfrage in einem „Bürgerradweg“ eine Möglichkeit, dieses Vorhaben in den kommenden Jahren umzusetzen. Zunächst ist Hubert Michiels, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Schwaam, wie auch die anderen Bewohner erst einmal froh, dass die Versorgungsleitungen erneuert werden. Nach Wasserrohrbrüchen und damit einhergehenden Überschwemmungen sei die Erneuerung ein wichtiger Schritt. Zudem begrüßt er, dass die Initiative von Klaus Jörissen Erfolg hatte und das Unternehmen NEW gleichzeitig Erdgas- und Stromleitung verlegt: So können alle Gebäude an der Rickelrather Straße und am Halfesweg bei Bedarf an das Erdgasnetz angeschlossen werden. Diese Anschlüsse können nach Aussage von NEW ab sofort beantragt werden, und es gibt keine Ablauffrist. Und Kunden, die in der nächsten oder übernächsten Heizperiode ihre Heizung auf Erdgas umstellen möchten, sollten ihre Anträge am besten jetzt stellen – alle anderen können den Antrag auch noch zu einem späteren Zeitpunkt einreichen. Dabei wird während der Zeit der Arbeiten der Verkehr zeitweilig beeinträchtigt sein, und es wird weniger Parkmöglichkeiten geben, kündigen die Verantwortlichen an. Die Forderung der Schwaamer nach einem Spazier- und Fahrradweg innerorts und einseitig entlang der L 367 gibt es bereits seit mehr als 20 Jahren. Besonderes Gefahrenpotenzial birgt ihrer Ansicht nach etwa die beengte Verkehrssituation an der E-Bike-Ladestation am Dorfplatz, wo mehrere touristische Wege entlanglaufen. Ebenso gibt es im Ort weder einen befestigten Bürgersteig noch einen Radweg, zudem müssen auch Schulkinder, Wanderer und Radfahrer auf der Landstraße nach Merbeck sowie weiter nach Arsbeck fahren.