Kameras an Kipshovener Kreuzung : Die Ampelschaltung an der B57 ist modernisiert

Die Ampelanlage an der Kreuzung B57/L127 am Asphaltwerk Heyer wurde an die Verkehrsströme angepasst. Foto: Nicole Peters

Kipshoven Der Verkehrsfluss an der Kipshovener Kreuzung ist optimiert worden. Dazu wird die Kreuzung jetzt von Videokameras überwacht. In der Vergangenheit war es dort immer wieder zu Staus gekommen.

An der Kipshovener Ampelkreuzung B57/L127 kam es in der Vergangenheit immer wieder zu langen Rückstaus. Das ist besonders im Berufsverkehr und bei Heimspielen von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach im nahegelegenen Borussia-Park der Fall. Der Landesbetrieb Straßen NRW hatte für den Verkehrsknoten B57/L127 eine Verkehrszählung vorgenommen und ausgewertet. Dabei wurde nach Angaben der Wegberger Stadtverwaltung festgestellt, dass der Knoten bei der aktuellen Verkehrssituation seine Leistungsgrenze erreicht hat und daher einer Verbesserung bedarf, zumal durch den Bau der großen Logistikzentren in Rheindahlen mit noch mehr Verkehr an dieser Kreuzung gerechnet wird.