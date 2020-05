Demonstration vor Kreisverwaltung in Heinsberg : Reisebüros kämpfen um ihre Existenz

Verena Ruthmann vom Reisebüro „Die Ferienwelt“ aus Hückelhoven. Foto: Klapproth Foto: Ruth Klapproth

Erkelenzer Land Viel Arbeit, kein Verdienst. So beschreibt das Aktionsbündnis „Wir zeigen Gesicht“ die Situation der Reisebüros. Am Mittwoch soll bei einer Demo vor der Kreisverwaltung auf die dramatische Lage aufmerksam gemacht werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Die meisten Branchen in Deutschland haben mit den massiven Auswirkungen der Corona-Krise zu kämpfen, und viele von ihnen standen mit ihren Problemen auch schon im Fokus der Öffentlichkeit. Das sieht für Reisebüros anders aus. Sie müssen aktuell extrem viel Aufwand betreiben, verdienen damit aber überhaupt kein Geld. Daraus ergibt sich für viele eine existenzbedrohende Lage, auf die das Aktionsbündnis „Wir zeigen Gesicht! Rettet die Reisebüros - rettet die Touristik“ am Mittwoch vor der Kreisverwaltung auch für die Region hinweisen möchte.

Zu den hiesigen Mitorganisatoren gehört der Erkelenzer Daniel Plum, der insgesamt sechs Reisebüros betreibt, zwei davon im Kreis Heinsberg. Er hat seine Läden bereits seit dem 19. März für den Publikumsverkehr geschlossen und hat die meisten seiner Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Zusammen mit seinen Auszubildenden arbeitet er seitdem jede Menge Stornierungen „und ein paar Umbuchungen“ ab. Das Besondere an seiner und der Situation der Kollegen sei, dass bereits seit Oktober/November für die Sommersaison gearbeitet worden ist, jetzt aber die dafür erhaltenen Provisionen wieder an die großen Reiseveranstalter zurückgezahlt werden müssen. „Hinzu kommt, dass wir aktuell keine Einnahmen haben und auch nicht wissen, wann wir wieder welche haben werden“, erklärt Plum.

Info Heinsberger organisiert den Protest Zusammenschluss Das Aktionsbündnis „Wir zeigen Gesicht! Rettet die Reisebüros - rettet die Touristik“ will auf die schlimme Lage der rund 10.000 Reisebüros in Deutschland aufmerksam machen, wo rund 100.000 Menschen arbeiten. Demonstration Auf ihre Situation wollen die Reisebüros am Mittwoch von 14 bis 16 Uhr vor dem Gebäude der Kreisverwaltung aufmerksam machen. Organisator ist Dietmar Spielkamp aus Heinsberg.

Derzeit hält er sein Unternehmen mit Reserven, der staatlichen Soforthilfe und mit Kurzarbeit für seine Angestellten über Wasser. „Mit der Demonstration wollen wir die Politik und die Kunden auf unsere besondere Situation aufmerksam machen“, betont Plum. Was seine Kunden anbelangt, kann er sich aber ohnehin nicht über fehlende Solidarität beklagen. So gebe es welche, die Gutscheine kaufen, den Provisionsausfall übernehmen und versprechen, die nächste Reise über ihn zu buchen.

Damit ihr die Kunden auch künftig vertrauen, kämpft auch Verena Ruthmann, die „Die Ferienwelt“ in Hückelhoven als unabhängiges Reisebüro in Hückelhoven mit vier Kolleginnen führt. Seit Montag hat sie wieder geöffnet. Auch wenn sie seit dem 14. März ihren Laden geschlossen hatte, will sie für ihre Kunden da sein und sich um deren Anliegen rund um abgesagte oder verschobene Reisen kümmern. Sie macht keinen Hehl daraus, dass sie die vergangenen Wochen mitgenommen haben: „Ich kann nicht mehr.“ Sie stört, dass sie und ihre Kollegen bei den Stornierungen einen Großteil der Arbeit für die großen Reiskonzerne erledigen, dafür aber nichts bekommen, sondern sogar noch Provisionen zurückzahlen müssen. Der Verband unabhängiger selbständiger Reisebüros (VUSR), so Ruthmann, habe seinen Mitgliedern zwar schon empfohlen, Rechnungen dafür zu schreiben, doch das sei von den Reisekonzernen abgelehnt worden. „Dafür bekommt die Tui dann aber ein staatliches Hilfspaket in Form eines Kredits über 1,8 Milliarden Euro, die Reisebüros mit ihren rund 100.000 Arbeitsplätzen sind aber kein Thema“, erklärt Ruthmann.

Kollege Dirk Buchkremer führt als Franchisenehmer das Tui-Reisecenter in Wassenberg, vertreibt aber auch Reisen anderer Anbieter. Er bestätigt: „Bei Tui ist seit Mitte März niemand mehr zu erreichen. Wir erledigen die ganze Arbeit für die.“ Er will sein Geschäft geschlossen halten, bis es wieder echte Nachfrage gibt. „Ich bin seit 30 Jahren selbständig und habe einiges erlebt. Aber das ist die härteste Krise, die ich erlebt habe, weil sie die ganze Welt betrifft“, sagt Buchkremer, der schätzt, dass fast die Hälfte aller Reisebüros in der Existenz gefährdet ist. Deswegen hofft er, dass jetzt nicht wieder zuerst die Autokonzerne unterstützt werden. Er schlägt eine Reiseprämie vor, die auch eine europäische Komponente hätte, denn davon würden auch die im Tourismus beschäftigten Menschen in den klassischen Urlaubsländern profitieren.