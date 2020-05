Schule in Düsseldorf : So lief der erste Tag des Abiturs in der Corona-Krise

Nathalie Zehetner sagt: „Ich konnte mich konzentrieren.“ Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Sie waren schon um die Feier des letzten Schultags in ihrem Leben gebracht worden, jetzt wurde es für die Abiturienten in Düsseldorf ernst: Am Dienstag wurden die ersten Klausuren geschrieben – unter Corona-Bedingungen.

Es ist kein Abitur, wie es sich die meisten Schüler vorgestellt haben: später als geplant, mit ein paar Lücken in der Vorbereitung und mit Spielregeln, die von einer Pandemie diktiert werden, die noch zu Beginn des Jahres so kaum einer für möglich gehalten hatte.

„Gemessen an der Corona-Krise lief der erste Prüfungstag deutlich besser als erwartet“, sagt Nathalie Zehetner. Für die Schülerin des Luisen-Gymnasiums stand am Dienstag die Klausur im Bio-Leistungskurs auf der Agenda. „Klar muss man sich daran gewöhnen, für den Weg zum Klo eine Maske aufzuziehen. Oder daran, dass man dem Lehrer nur eine Frage stellen darf, wenn er weit genug weg steht. Aber meine Konzentration hat das kaum beeinträchtigt“, sagt die Abiturientin.

Und was ist mit den Sorgen vor einem möglichen Infektionsrisiko, die sie und viele andere sich im Vorfeld gemacht haben? Natürlich sei das nicht alles weg, meint die Gymnasiastin, „aber am Ende fand ich das Risiko auch nicht mehr höher, als wenn ich in einen Discounter gehe, um mir dort zwei Brötchen zu kaufen“.

Positiv bewertet auch Axel Kuhn, Leiter des Görres-Gymnasiums, den Auftakt der auf zwei Wochen angesetzten Klausurtermine. 25 seiner insgesamt 73 Abiturienten waren am Dienstag für die Klausuren in Biologie, Chemie und Physik vor Ort. „Natürlich waren einige vor dem Hintergrund der Pandemie verunsichert, aber am Ende sind doch alle sehr souverän mit der Situation umgangen.“