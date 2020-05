Boom in Dormagen : Ansturm auf die Fahrradläden

Dormagen US-Präsident John F. Kennedy hat einmal gesagt: „Nichts ist vergleichbar mit der einfachen Freude, Rad zu fahren.“ Das umweltfreundliche und gesundheitsfördernde Fortbewegungsmittel erlebt seit Beginn der Corona-Krise einen Boom, auch in Dormagen.

Weil viele andere Freizeitaktivitäten nicht mehr möglich waren, Fitnessstudios geschlossen hatten und zu Hause der Budenkoller drohte, sind auch in Dormagen viele Menschen aufs Rad gestiegen. „Mein Eindruck ist, dass die Leute definitiv mehr Rad fahren als vor der Krise“, meint Maik Fröhlich, Leiter der Radstation der Caritas am Dormagener Bahnhof.

Nach der Wiedereröffnung am 20. April gab es einen großen Ansturm an Reparaturanfragen, die Wartezeiten liegen im Moment bei zwei bis drei Wochen. Mit sieben Mitarbeitern hat Fröhlich zwar auch weniger Hilfe als in den Jahren zuvor, das allein sei aber nicht der Grund für die Auslastung. „Es kommen vermehrt Leute, die ihre Räder sechs, sieben Jahre im Keller stehen hatten und nun plötzlich Rad fahren wollen“, berichtet Fröhlich. „Wahrscheinlich, weil sie weniger andere Möglichkeiten der Beschäftigung haben.“

Bei Fahrrad Boecker an der Florastraße läuft der normale Betrieb ebenfalls seit dem 20. April wieder. „Die erste Woche war der Knaller, da haben wir unheimlich viele neue Fahrräder verkauft“, erzählt Inhaberin Ute Kreideweiß. Während der Corona-bedingten Ladenschließung durfte der alteingesessene Betrieb nur Reparaturen und Instanthaltungsarbeiten an Rädern durchführen. „Zu Anfang der Schließung waren die Leute etwas zurückhaltend mit Reparaturanfragen, ich denke aus Angst in dieser unsicheren Situation“, vermutet die Inhaberin. Aber dann hatte der Betrieb genug zu tun, sodass die Zeit der Schließung gut überbrückt werden konnte. Nun ist Ute Kreideweiß froh, dass das Geschäft wieder normal laufen kann.

Nachgefragt wird alles rund ums Zweirad: Zubehör wird häufig gekauft, Pedelecs, E-Bikes und normale Räder sind gleichermaßen beliebt. „Das Einzugsgebiet der Kundschaft ist sehr gut und vielseitig, weil wir hier auf dem Land sind. Mitten in Köln verkauft man eher wenige E-Bikes, weil man die schlecht nach jeder Fahrt wieder in den Keller der Mietwohnung schleppen kann“, meint Kreideweiß. Nach dem ersten Ansturm ist jetzt so gut zu tun wie immer bei schönem Wetter. „Das ist ähnlich wie in einer Eisdiele: Wenn die Sonne scheint, ist die Hütte voll!“

