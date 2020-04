Feinkost Manufaktur Ludwig startet Onlineshop : Wenn der Metzger klingelt

Düsseldorf Der Feinkost Manufaktur Ludwig bricht die Laufkundschaft weg. Jetzt gibt es eine Online-Theke. Die Ware wird an die Haustür geliefert.

Bereits in der ersten März-Woche, als die Corona-Krise noch am Anfang war, war schon ein beträchtlicher Wirtschaftszweig der Metzgerei betroffen: das Catering. Rund ein Viertel des Umsatzes macht dieses Geschäftsfeld aus. „Es hat nur drei Tage gebraucht, dann waren alle Jahresaufträge storniert“, erzählt Servos. Immerhin: Von der anschließenden ersten Welle der Hamsterkäufe haben vor allem zwei der insgesamt vier Filialen profitiert. Auch in diesen Tagen sind die Stadtteil-Geschäfte in der Derendorfer Straße und der Rethelstraße noch gut besucht. Die Besucherrate ist „nur“ um rund 20 Prozent gesunken. Anders sieht es in den Schadow Arkaden und der Kö-Galerie aus. „Es sieht von draußen ja keiner, dass bei Ludwigs noch Licht brennt“, sagt Servos lachend.