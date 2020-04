Vier Projekte werden gefördert : 2,63 Millionen Euro für Radwege und Straßen in Wegberg

2,63 Millionen Euro für Radwege und Straßen in Wegberg

Die Radwege am Wegberger Grenzlandring werden saniert. Foto: Michael Heckers

Wegberg Radwege und Fahrbahnen werden am Wegberger Grenzlandring, Richtung Tetelrath und zwischen Merbeck und Rickelrath erneuert.

Das nordrhein-westfälische Verkehrsministerium hat das Landesstraßenerhaltungsprogramm 2020 vorgelegt. Dabei geht es um die Sanierung und Reparatur von Landesstraßen und die Sanierung von Geh- und Radwegen an Landesstraßen.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Schnelle aus Hückelhoven kommentiert das Landesstraßenerhaltungsprogramm 2020 wie folgt: „Landesstraßen sind wichtige Verbindungen im ländlichen Raum. Vom Landestraßenerhaltungsprogramm profitieren aber nicht nur die Autofahrerinnen und Autofahrer, sondern es werden auch die Geh- und Radwege an Landstraßen saniert.“ Statt oberflächlicher Ausbesserung setze das Land Nordrhein-Westfalen mit dem Programm 2020 vermehrt auf nachhaltige Sanierung zur dauerhaften Verbesserung des Zustands des Landesstraßennetzes. „Wir haben Wegberg auf dem Schirm und bringen die Straßen wieder auf Vordermann“, sagt der Heinsberger FDP-Landtagsabgeordnete Stefan Lenzen.

Land saniert demnächst Wege an der Schneiderstraße

Landesstraße L403 : Land saniert demnächst Wege an der Schneiderstraße

Der Landtag hat mit seinem Haushalt 2020 den Ansatz für Erhaltungsmaßnahmen in diesem Jahr auf 185 Millionen Euro festgelegt. Landesweit fließen davon 117,02 Millionen Euro in 138 Sanierungsvorhaben an Fahrbahnen, Brücken und sonstigen Anlageteilen. Mit dem Landesstraßenerhaltungsprogramm 2020 hat das Verkehrsministerium festgelegt, für welche Projekte die Mittel verwendet werden sollen.