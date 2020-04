Feuer in Waldgebieten : Polizei sucht Brandstifter in Wegberg

Wegberg Bei mehreren Bränden, die sich in den vergangenen Tagen auf Wegberger Stadtgebiet ereigneten, gehen Polizei und Feuerwehr von Brandstiftung aus. Zeugen sollen sich bitte bei den Beamten melden.

Anwohner stellten am Donnerstag (16. April), gegen 16.20 Uhr, fest, dass große Rauchwolken aus einem Waldgebiet zwischen Dalheim-Rödgen und Arsbeck aufstiegen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Laub und Geäst am Rande des Waldgebietes waren vermutlich absichtlich entzündet worden und hatten sich zu einem großen Feuer ausgeweitet. Bereits am 14. April und am 15. April waren Brände in Wildenrath und Dalheim entdeckt worden. Am Dienstag war die Feuerwehr gegen 17.15 Uhr nach Wildenrath gerufen worden, wo an der Friedrich-List-Allee Möbelstücke entzündet worden waren. Auch in einem nahegelegenen Waldgebiet wurde ein Feuer entdeckt. Die Feuerwehr löschte beide Brände.