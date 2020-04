Heimatverein Wegberg-Beeck : Auch im Krisenjahr wird in Beeck Flachs ausgesät

In diesem Jahr übernahmen nicht die Kinder der Grundschule die Flachsaussaat in Wegberg-Beeck, sondern Karl-Heinz Strauchen, Mitglied des Heimatvereins. Foto: Heimatverein Beeck

Beeck Wie immer am 100. Tag des Jahres wird traditionsgemäß in Wegberg-Beeck der Flachs ausgesät. Bürger sind einladen, ein Flachsbeet anzulegen.

In diesem Jahr ist wegen der Corona-Krise und der damit verbundenen Kontaktbeschränkungen vieles anders: Nicht die Kinder der Grundschule Am Beeckbach übernahmen diese Aufgabe, sondern Karl-Heinz Strauchen, Mitglied des Heimatvereins, brachte fachgerecht den Leinsamen im Garten des Flachsmuseums in Beeck (Holtumer Straße) aus, wegen der Kontaktbeschränkung nur begleitet von einem Fotografen.

Wie bereits im vergangenen Jahr möchte der Heimatverein auch jetzt interessierte Bürger einladen, ein kleines Flachsbeet anzulegen. Dann werden sie in einigen Wochen ihr „blaues Wunder“ erleben können, wenn sich jeden Tag neue hellblaue Blüten öffnen. Diese Einladung soll nicht auf Beeck begrenzt werden, sondern der Heimatverein freut sich über jeden interessierten Flachsbauern aus der Umgebung.

So wird der Flachs aussehen, wenn er in einigen Wochen in Blüte steht. Foto: Stadt Nettetal

Da die Beecker Museen wegen der Corona-Krise und den damit verbundenen Kontaktbeschränkungen weiterhin geschlossen bleiben müssen, kann die Abgabe des Leinsamens nicht wie sonst vor Ort erfolgen. Deshalb bietet der Heimatverein an, dass die gefüllten Leinensäckchen mit Anleitung zur Aussaat per E-Mail bestellt werden können unter: beeckwirdblau@heimatvereinbeeck.de. Die Zustellung erfolgt dann je nach Wohnort durch den Flachsboten oder per Post. Verbunden mit der Hoffnung, dass in einigen Monaten wieder Leben in die Museen kommt, planen die Verantwortlichen des Beecker Heimatvereins, dass am 7. September der geerntete Flachs im Museum geriffelt und für die weitere Verarbeitung vorbereitet wird.

Der Heimatverein teilt außerdem mit, dass die für die nächsten Wochen geplanten Veranstaltungen wegen der Corona-Krise abgesagt werden müssen. Nicht stattfinden werden deshalb „Komm – wir singen“ am 9. Mai, der internationale Museumstag am 17. Mai und das Hofcafé im Volkstrachtenmuseum am 7. Juni.

