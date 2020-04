Einjähriger aus Wegberg : Ben bekommt seinen „Zaubertrank“

Der kleine Ben soll am Donnerstag (16. April) in Bonn mit dem Medikament Zolgensma behandelt werden. Foto: Linda Weidener

Wegberg Der an Muskelschwund erkrankte Junge aus Wegberg-Klinkum bekommt am Donnerstag das teuerste Medikament der Welt. Seine Erkrankung hatte eine beispiellose Welle der Solidarität ausgelöst.

Freunde, Familie und Prominente haben seit der Schock-Diagnose kurz vor dem Weihnachtsfest 2019 in einer beispiellosen Spendenaktion rund 1,6 Millionen Euro für Ben gesammelt. Anfang April teilte die Krankenkasse mit, dass sie die Behandlungskosten in Höhe von 1,9 Millionen Euro für den Jungen übernimmt.

Das Medikament wird per Infusion und nur einmalig verabreicht. Danach geht der Junge, der in Bonn von seinem Vater begleitet wird, für 48 Stunden in eine strenge Quarantäne. „Wenn alles gut geht, kommen die Beiden am Wochenende schon wieder nach Hause“, sagt Bens Mutter Malgorzata Herrmann.