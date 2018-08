Die B221neu wurde über 50 Jahre lang geplant

Wildenrath Wer heute in Richtung Heinsberg unterwegs ist, dürfte sich kaum Gedanken darüber machen, wie lange es gedauert hat, bis die B 221 n gebaut wurde.

Die Überlegungen für eine Umgehung um Arsbeck und Wildenrath gehen bis ins Jahr 1956 zurück. 30 Jahre danach hieß es in der Rheinischen Post am 25. Juni 1986: „Noch immer sorgen täglich bis zu 10.000 Kraftfahrzeuge, wie das Fernstraßenneubauamt ermittelt hat, für gefährliche Situationen und Belästigungen der Anwohner.“ In jener Zeit hatte man den Eindruck, dass die Verantwortlichen stets nach dem rheinischen Motto „Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln“ handelten, wenn es um die Frage der Dringlichkeit dieser Straße im Bundesfernstraßen-Bedarfsplan ging. Denn mal waren die Ortsumgehungen in der höchsten Dringlichkeitsstufe, mal fielen sie wieder heraus.