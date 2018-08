Kreiswasserwerk Heinsberg verkauft im Juli so viel Wasser wie noch nie in einem Monat

So viel Frischwasser wie nie verkauft

Kreiswasserwerk in Uevekoven

Im Juli nahmen die Menschen aus Erkelenz, Wegberg, Wassenberg und Hückelhoven so viel Frischwasser beim Kreiswasserwerk Heinsberg, dessen Sitz in Uevekoven ist, ab wie nie zuvor. Foto: Franz Heinrich Busch (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Wegberg Beim Kreiswasserwerk laufen die Aufbereitungsanlagen auf Hochtouren. Wassermangel gibt es trotzdem nicht.

Andreas Speen (spe) leitet die Redaktion der Rheinischen Post in Erkelenz.

Wasser weiß nach Wochen mit sehr hohen Temperaturen jeder zu schätzen. Es wurde mehr getrunken, es wurde öfter geduscht, die Blumen wurden öfter gegossen, der Rasen täglich gesprengt. Das schlägt sich in der Bilanz des Kreiswasserwerks Heinsberg, dessen Sitz in Uevekoven ist, stark nieder, berichtet Geschäftsführer Michael Leonards. Auch die künftigen Wasserpreise hängen davon ab.

Können Sie beziffern, wie hoch der Wasserverbrauch in den vergangenen vier beziehungsweise acht Wochen gewesen ist?

Leonards Der Juni lag mit 694.000 Kubikmetern verkauftem Frischwasser nicht viel höher als der Vorjahresmonat, in dem allerdings bereits ein besonders hoher Wert erreicht worden war. Was aber richtig aus der Reihe fällt, ist der Juli. Da haben wir rund 900.000 Kubikmeter Wasser verkauft.

Leonards 2017 hatten wir im Juli 650.000 Kubikmeter verkauft. So viel Wasser wie in diesem Jahr im Juli hat das Kreiswasserwerk Heinsberg, glaube ich, noch nie in einem Monat verkauft.