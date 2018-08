Musicalschule Power Stage aus Kloster Wegberg ausgezogen

WEGBERG Die Musicalschule „Power Stage“ ist aus dem alten Kloster Wegberg ausgezogen. Gabi Lufen sucht für die Proben jetzt neue Räume.

Sie treffen sich einfach trotzdem weiter. Um fit zu bleiben. Und weil sie sich gut verstehen. Als Gabi Lufen Anfang 2014 an Krebs erkrankte, entschloss sie sich schweren Herzens, ihre Musicalschule „Power Stage“ aufzugeben. Rund 300 Quadratmeter im ehemaligen Kloster. Jetzt sucht die quirlige Powerfrau (57), die aus Rath-Anhoven stammt und heute in Arsbeck zu Hause ist, dringend neue Räumlichkeiten.

In ihrer gemütlich eingerichteten Erdgeschosswohnung mit großem Garten geht es zu wie im Taubenschlag. Tochter Maxine (26) kommt. Sie hat ihren Hund dabei, der sofort ausgelassen auf der großen Grünfläche mit Gabi Lufens beiden Vierbeinern herumtobt. Im Minutentakt klingelt es an der Haustür. Nach und nach treffen ihre ehemaligen Schülerinnen ein, insgesamt ein halbes Dutzend junger Frauen.

Ersatz hat die zweifache Mutter – Tochter Camille (23) hält sich zurzeit in den USA auf – seitdem nicht gefunden. Es gab eine Kooperation mit der Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg. „Die Gesamtschüler durften bei uns mitmachen, wir dafür bei ihnen proben.“ Über die Jahre haben ihre Musicalschüler und Dozenten ihr die Treue gehalten. Lufen: „Alle stehen in den Startlöchern. Was uns fehlt, ist ein geeigneter Probenraum.“