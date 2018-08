Oldtimer-Traktoren-Treffen in Wegberg-Tetelrath: So lief früher die Kartoffelernte

Tetelrath Zahlreiche Freunde alter Trecker kamen zum 14. Oldtimer-Traktoren-Treffen am vergangenen Wochenende nach Tetelrath. Im Fokus stand die historische Kartoffelernte.

Besucher konnten sich über die Traktoren informieren oder an Rundfahrten teilnehmen. Die Treffen werden immer unter ein Motto gestellt. „Wir wollen nicht nur die Traktoren präsentieren, sondern versuchen auch den Besuchern die Entwicklung der landwirtschaftlichen Arbeit näherzubringen. Dazu machen wir Vorführungen“, erklärt Heinz-Willi Merkens. In diesem Jahr lag das Augenmerk auf der historischen Kartoffelernte.

An einem Tag statteten Kinder vom Kinder- und Jugenddorf in Waldniel dem Traktoren-Treffen einen Besuch ab und unterstützten bei der Kartoffelernte. Außerdem hat der Traktoren-Club in diesem Jahr auch ein gemeinsames Projekt mit dem Merbecker Kindergarten auf die Beine gestellt. Die Mitglieder pflanzten dort im Frühjahr gemeinsam mit den Kindern Kartoffeln an und begleiteten den Wachstumsprozess inklusive aller erforderlichen Schritte bis zur Ernte und zeigten so, mit welcher Arbeit der Prozess verbunden ist. „Die Pflanzen wachsen nun mal nicht von selbst, wir wollen zeigen, welche Arbeit dahintersteckt“, so Merkens.