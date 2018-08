Wegberg: Opus 512 besucht Wilfried Oellers in Berlin

Berlin/Wegberg Eine Studienreise führte die Opus-512-Freunde nach Berlin. Dort trafen sie unter anderem den Heinsberger Abgeordneten.

Mauerstadt: Das war einmal. Wiedervereinigung: So gut wie abgeschlossen. Arm, aber sexy: Stimmt nur bedingt. Berlin ist mit über 3,4 Millionen Einwohnern reich an Geschichte und Geschichten, quicklebendig und voller Widersprüche. Die ehemalige Teilung der Stadt würde man nicht mehr spüren, wenn nicht die Erinnerungen bewusst aufrechterhalten würden.

In Berlin angekommen, stellten die Opus-512-Freunde fest: Auf dem Ku-Damm hat sich und wird sich noch vieles ändern. So wird die Ecke von der Knesebeckstraße bis zur „Komödie am Ku-Damm“ abgerissen und neu gestaltet. Nichtsdestotrotz ist der Ku-Damm mit dem Übergang zur Tauenzienstraße und dem Breidscheid-Platz mit dem Europacenter sehens- und erlebenswert. Ein außergewöhnliches Erlebnis war der Besuch der DZ-Bank, der Deutschen Zentral-Genossenschaftsbank, am Pariser Platz. Das Büro-, Konferenz- und Wohngebäude wurde zwischen 1996 und 2001 von dem kanadisch-amerikanischen Architekten und Designer Frank O. Gehry errichtet. Im Berliner Dom besuchte die Reisegruppe eine Mittagsandacht, bevor sie durch den Dom geführt wurde.