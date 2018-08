Arsbeck-Büch Der 28-jährige Simon Sontowski stand im Mittelpunkt der Kirmes in Büch.

Mit dem erst 28-jährigen Simon Sontowski stand ein besonders junger Schützenkönig im Mittelpunkt der Kirmes in Arsbeck-Büch. Sontowski, der seit 20 Jahren Mitglied im Spielmannszug ist, der die Kirmes gemeinsam mit dem Schützenverein ausrichtet, standen als Minister Christoph Pillich und Dominik Heutz zur Seite. Die Kirmes hatte neben der bekannten Rocknacht zum Auftakt am Freitag natürlich auch ein klassisches Programm zu bieten, das gestern Abend mit dem Klompenball ausklang.

Am Samstag war nach einem Umzug durch den Ort und der Kranzniederlegung die Party im Zelt geselliger Höhepunkt. Am Sonntag setzten nach dem morgendlichen Gottesdienst und dem Frühschoppen der große Festzug durch den Ort am Nachmittag und der festliche Königsball am Abend die Akzente der Kirmes.